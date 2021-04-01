"Контакты не разорваны": что показали переговоры Путина с Меркель и Макроном

Владимир Жарихин прокомментировал итоги беседы лидеров

Как мировые СМИ отреагировали на беседу российского президента с главами Германии и Франции? Почему диалог состоялся без участия украинской стороны? И какие выводы можно сделать о перспективах отношений нашей страны с Европой по результатам этой видеоконференции?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Эта встреча показала, что отношения с руководителями ведущих европейских стран, которые являются реальными руководителями этого европейского сообщества, необходимы и проходят. Эти контакты отнюдь не разорваны. Потому что с ними есть о чем говорить", - отметил он.

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