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"Контакты не разорваны": что показали переговоры Путина с Меркель и Макроном

08:57
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Владимир Жарихин прокомментировал итоги беседы лидеров

Как мировые СМИ отреагировали на беседу российского президента с главами Германии и Франции? Почему диалог состоялся без участия украинской стороны? И какие выводы можно сделать о перспективах отношений нашей страны с Европой по результатам этой видеоконференции?
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На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Эта встреча показала, что отношения с руководителями ведущих европейских стран, которые являются реальными руководителями этого европейского сообщества, необходимы и проходят. Эти контакты отнюдь не разорваны. Потому что с ними есть о чем говорить", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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