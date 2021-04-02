ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФБР объявило в розыск россиянина

20:23
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Это директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации

Директор по развитию бизнеса российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов объявлен Федеральным бюро расследований в розыск, сказано на сайте отделения ФБР по Цинциннати.
Пригожин обратился в СК с жалобой на ФБР

В ведомстве сообщили, что Коршунова подозревают в участии в хищении в США составляющих коммерческую тайну сведений, а произошло это в период между 2013 и 2018 годами. Россиянин якобы вступил в преступный сговор, чтобы украсть данные авиационной компании.

30 августа 2019 года Коршунова арестовали в аэропорту Неаполя на основании выданного США ордера. В августе 2020-го его экстрадировали в Россию.

Дело Коршунова касается двигателя ПД-14 для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Служащий ФБР
Служащий ФБР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.