ФБР объявило в розыск россиянина

Это директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации

Директор по развитию бизнеса российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов объявлен Федеральным бюро расследований в розыск, сказано на сайте отделения ФБР по Цинциннати.

В ведомстве сообщили, что Коршунова подозревают в участии в хищении в США составляющих коммерческую тайну сведений, а произошло это в период между 2013 и 2018 годами. Россиянин якобы вступил в преступный сговор, чтобы украсть данные авиационной компании.

30 августа 2019 года Коршунова арестовали в аэропорту Неаполя на основании выданного США ордера. В августе 2020-го его экстрадировали в Россию.

Дело Коршунова касается двигателя ПД-14 для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.

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