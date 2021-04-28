Лавров посоветовал Брюсселю разобраться с Болгарией и Чехией

Оружием в этих странах торгуют частные предприниматели

Болгария решила перещеголять Чехию в необоснованных обвинениях в адрес России, считает глава российского МИДа Сергей Лавров. Министр прокомментировал заявления Софии о причастности Москвы ко взрывам на оружейных заводах.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет", — заявил Лавров на пресс-конференции.

Прокуратура Болгарии 28 апреля заявила, что рассматривает версию причастности граждан России к организации серии взрывов на оружейных заводах в период с 2011 по 2020 годы. На взорвавшихся складах хранился товар продавца оружия Эмельяна Гебрева. Утверждается, что шестеро россиян находились на территории Болгарии в дни, когда произошли инциденты. Доказательств София не представила.

Глава МИД России посоветовал Брюсселю присмотреться к поведению коллег по ЕС. Лавров подчеркнул, что в Чехии и в Болгарии к торговле и оружием и боеприпасами имеют отношение частные предприниматели. Евросоюз должен ответить на вопрос, насколько он контролирует выполнение его членами обязательств по соглашениям в сфере торговли оружием, приводит слова Лаврова ТАСС.

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