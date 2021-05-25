Литва рассказала о возможных санкциях ЕС в отношении Белоруссии

Рассматривается возможность ограничения экспорта

Белорусским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы над территорией ЕС и приземляться в аэропортах стран союза. Это решение - вполне ожидаемое - стало итогом первого дня саммита в Брюсселе. Европейским перевозчикам также рекомендовали отказаться от полетов над Белоруссией, но некоторые компании пошли еще дальше и полностью прекратили сообщение с республикой. "Белавиа" уже пошла на зеркальные меры. В Литве между тем сообщили - ЕС рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии.

Повестку европейского саммита корректировать пришлось довольно стремительно. В центре внимания лидеров Старого Света оказалась история экстренной посадки в Минске рейса авиакомпании Ryanair. Ещё до саммита звучали громкие обвинения в сторону Минска и обещания жёстких последствий. И вот Брюссель взял курс на полётный бойкот.

"Мы не можем гарантировать полную безопасность пассажиров, поэтому Европейский Союз скорректирует необходимые меры в отношении запрета полётов над Белоруссией с возможной отменой рейсов в принципе. Белорусским авиакомпаниям будет закрыта дорога в ЕС", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, некоторые европейские авиакомпании сыграли на опережение, не дожидаясь официального запрета от Брюсселя. Полёты над Белоруссией уже полностью остановила немецкая Lufthansa, нидерландский KLM и французский AirFrance. В этом же списке - Австрия и Украина. Поддержал европейский настрой и Сингапур.

"Белавиа" тоже отменяет рейсы в ряд европейских городов. Брюссель ясно даёт понять: разбираться в случившемся никто не собирается. Виновных уже назначили. Пассажиров, которые летели этим рейсом и с разрешения погранслужбы остались в Минске, называют не иначе как агентами КГБ. Оказалось, что всё гораздо проще.

"Я летел до Вильнюса, а из Вильнюса мне в любом случае нужно было возвращаться в Минск, а потом в Витебск к семье. И мне было нецелесообразно дальше следовать тем же самолётом до Вильнюса", - рассказал один из пассажиров.

Сам задержанный основатель телеграмм-канала NEXTA опровергает сообщения о том, что в СИЗО с ним плохо обращаются. На родине Романа Протасевича обвиняют сразу по трём статьям. Самая тяжёлая из них - организация массовых беспорядков. Максимальный срок - 15 лет лишения свободы. Однако внутреннее расследование, которое сейчас проводят в Белоруссии, Старому Свету не то чтобы интересно. Некоторые государства вполне предсказуемо обнаружили во всём этом руку Кремля. Как всегда, бездоказательно. И тут же в Британии призывают ввести санкции в отношении "Северного потока – 2" и газопровода Ямал-Европа. Однако поддерживают истерию не все.

"Что касается отношений с Россией, наша позиция предельно ясна. Мы призываем делать ставку на диалог - это очень важно! Сотрудничество в рамках Европейского континента будет на высоком уровне только при условии, что мы будем действовать вместе с Россией, а не против неё", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как обычно, оперативно отреагировали и за океаном. Джо Байден выдал заявление - оно опубликовано на официальном сайте Белого дома. Содержание вполне ясно: Соединённые Штаты требуют санкций и будут строго наказывать всех причастных. Забывая, как ещё несколько лет назад оказались ровно в такой же ситуации, посадив в Австрии самолёт президента Боливии Эво Моралеса. Ведь на борту мог находиться Эдвард Сноуден, подозреваемый на родине в шпионаже. И тогда никто из европейских лидеров не призывал закрывать воздушное пространство над Америкой. Политика двойных стандартов в действии. Всем критикам готов ответить президент Белоруссии. Пресс-служба Александра Лукашенко анонсирует: сегодня он обратиться к народу с заявлением.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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