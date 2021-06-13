Площадь лесных пожаров в Якутии выросла в три раза

Огонь тушат с воздуха

В Якутии за последние сутки в три раза увеличилась площадь природных пожаров. По данным Авиалесоохраны, горит более 20 тысяч гектаров леса. Для борьбы со стихией в республику направлены дополнительные силы из Тюмени.

Сложная обстановка и в Иркутской области. Для тушения лесных пожаров в туда прибыл самолёт Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединился к работам по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе. Там полыхает 30 тысяч гектаров леса. Всего на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади более 34 тысячи гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.

По всей стране за минувшую неделю потушено 180 пожаров. Снят режим ЧС в Тюменской области. На данный момент действует 70 лесных пожаров, из них 35 локализовано. стабилизирована пожарная обстановка в Красноярском крае. Проведена большая работа в Якутии.

Ещё одна часть работы по борьбе с пожарами - профилактические рейды. Инспекторы напоминают, что разжигать костры в лесах сейчас крайне опасно. Во многих регионах действует противопожарный режим.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram