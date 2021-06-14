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На востоке России бушуют лесные пожары

14:22
  • понедельник
  • 14 июня 2021

Спасатели сбрасывают на огонь 40 тонн каждые 10 минут

В Сибири и на Дальнем Востоке борются с природными пожарами. Как сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны, за сутки были ликвидированы 75 очагов возгорания.
Площадь лесных пожаров в Якутии выросла в три раза

Сложная обстановка сохраняется в Иркутской области и Якутии. Огнём там охвачено более 50 тысяч гектаров, сообщает "ТВ Центр".

Как отмечают в региональных управлениях МЧС, угрозы населённым пунктам нет. В тушении задействованы свыше трёх тысяч человек и сотни единиц техники, включая авиацию. Каждые 10 минут самолёты сбрасывают на очаги возгорания 40 тонн воды.

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