ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Петр Толстой: Обязательно приведем в порядок Аллею ветеранов в Марьино

17:04
  • среда
  • 07 июля 2021

Общественные обсуждения проекта реконструкции провели в марте 2020 года

Благоустройство Аллеи ветеранов в Марьино запланировано на ближайшее время. Место посетил депутат Государственной думы от Люблинского округа Москвы Петр Толстой, также присутствовали представители организации-проектировщика, инициативной группой горожан и Совета ветеранов района.
Петр Толстой проверил новое помещение центра "Большая семья" в Кузьминках

Аллея, что связывает центры районов Марьино и Люблино, расположена вдоль улицы Перерва. Газон и деревья разделяют ее на две параллельные пешеходные дорожки. В центральной части сквера установлен Памятный камень с мемориальной табличкой.

"Обязательно приведем этот сквер в порядок. Считаю, что это наш общий долг - увековечить память тех, кто сражался за наше будущее", - подчеркнул парламентарий.

Последнее на сегодняшний день благоустройство датировано 2015 годом. Общественные обсуждения проекта реконструкции провели в марте 2020-го. Было решено, что необходимо установить новые архитектурные объекты, отремонтировать прогулочные тропинки.

Кроме того, жители района предложили установить памятный знак к 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, а также посадить новые деревья, кустарники и цветы. Депутат отметил, что монумент можно установить на постаменте, а рядом сделать лавочки.

Звучат и предложения об установке на Аллее новой сцены для массовых мероприятий и стендов с историями о подвигах ветеранов и биографиями участвовавших в сражениях жителей Марьино.

"Предлагаю разработать дизайн стенда в кооперации с талантливыми молодыми проектировщиками. Они действительно смогут заинтересовать молодежь - тех, для кого мы сохраняем память о войне", - заметил Толстой, добавив: все этапы благоустройства локации он возьмет на контроль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Аллея ветеранов в Марьино
Аллея ветеранов в Марьино
Пётр Толстой
Пётр Толстой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.