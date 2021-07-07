Петр Толстой: Обязательно приведем в порядок Аллею ветеранов в Марьино

Общественные обсуждения проекта реконструкции провели в марте 2020 года

Благоустройство Аллеи ветеранов в Марьино запланировано на ближайшее время. Место посетил депутат Государственной думы от Люблинского округа Москвы Петр Толстой, также присутствовали представители организации-проектировщика, инициативной группой горожан и Совета ветеранов района.

Аллея, что связывает центры районов Марьино и Люблино, расположена вдоль улицы Перерва. Газон и деревья разделяют ее на две параллельные пешеходные дорожки. В центральной части сквера установлен Памятный камень с мемориальной табличкой.

"Обязательно приведем этот сквер в порядок. Считаю, что это наш общий долг - увековечить память тех, кто сражался за наше будущее", - подчеркнул парламентарий.

Последнее на сегодняшний день благоустройство датировано 2015 годом. Общественные обсуждения проекта реконструкции провели в марте 2020-го. Было решено, что необходимо установить новые архитектурные объекты, отремонтировать прогулочные тропинки.

Кроме того, жители района предложили установить памятный знак к 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, а также посадить новые деревья, кустарники и цветы. Депутат отметил, что монумент можно установить на постаменте, а рядом сделать лавочки.

Звучат и предложения об установке на Аллее новой сцены для массовых мероприятий и стендов с историями о подвигах ветеранов и биографиями участвовавших в сражениях жителей Марьино.

"Предлагаю разработать дизайн стенда в кооперации с талантливыми молодыми проектировщиками. Они действительно смогут заинтересовать молодежь - тех, для кого мы сохраняем память о войне", - заметил Толстой, добавив: все этапы благоустройства локации он возьмет на контроль.

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