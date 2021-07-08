Дети пострадали в ДТП на Ставрополье из-за лихача

Малышей перевозили без автокресел

В Ставропольском крае лоб в лоб столкнулись две машины, восемь человек пострадали.

ДТП произошло на 30-м километре автодороги "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское". По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением, выехал на встречку и на большой скорости столкнулся с автомобилем Hyundai.

Пострадали восемь человек: водитель и двое пассажиров отечественного авто, а также водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе трое несовершеннолетних детей - четырех, пяти и 16 лет.

"Младшие дети перевозились в автомобиле без автокресел, что усугубило получение малышами травм", - сообщили в краевом управлении ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что водитель ВАЗ-2105 получил права меньше года назад и неоднократно привлекался к административной ответственности за грубые нарушения дорожных правил.

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