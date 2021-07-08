ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дети пострадали в ДТП на Ставрополье из-за лихача

13:36
  • четверг
  • 08 июля 2021

Малышей перевозили без автокресел

В Ставропольском крае лоб в лоб столкнулись две машины, восемь человек пострадали.

ДТП произошло на 30-м километре автодороги "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское". По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением, выехал на встречку и на большой скорости столкнулся с автомобилем Hyundai.

Пострадали восемь человек: водитель и двое пассажиров отечественного авто, а также водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе трое несовершеннолетних детей - четырех, пяти и 16 лет.

"Младшие дети перевозились в автомобиле без автокресел, что усугубило получение малышами травм", - сообщили в краевом управлении ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что водитель ВАЗ-2105 получил права меньше года назад и неоднократно привлекался к административной ответственности за грубые нарушения дорожных правил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Последствия ДТП на трассе
Последствия ДТП на трассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.