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"Домой": Авербух забрал Арзамасову из роддома

12:22
  • понедельник
  • 23 августа 2021

14 августа актриса родила фигуристу мальчика

Илья Авербух встретил из роддома Елизавету Арзамасову. Забирать супругу с ребенком фигурист приехал вместе со старшим сыном.

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"Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!" — написала Арзамасова под общим снимком, опубликованном в инстаграме.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова стали родителями 14 августа. Актриса родила фигуристу мальчика.

О том, что Авербух и Арзамасова встречаются, стало известно летом прошлого года. В декабре они поженились, а уже в апреле сообщили о том, что ждут ребенка.

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