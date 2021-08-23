"России есть чем гордиться": Путин рассказал о развитии армии и флота

В России реализуется долгосрочная программа развития ОПК

В парке "Патриот" в Подмосковье в понедельник начал работу военно-технический форум "Армия-2021". Российские специалисты и их зарубежные коллеги из 97 стран смогут познакомиться с новинками оборонной промышленности, укрепить военно-технические связи и обсудить сотрудничество в сфере обороны. В церемонии открытия форума принял участие Владимир Путин. Президент подчеркнул - России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам.

Не только мастерством, но и оснащением российская армия удивляет в 2021 году. Этот военно-технический форум, прежде всего, выставка оборонно-промышленного комплекса. Здесь более 28 тысяч единиц стрелкового оружия и техники. Многое уже в боевых условиях доказало свою эффективность. По данным Минобороны, во время выставки планируется заключить госконтрактов на полтриллиона рублей. Почти 100 стран прислали своих представителей.

"России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса. Наши армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов – это больше, чем в других ядерных странах мира", - заявил Путин.

Некоторые из образцов не имеют аналогов в мире. Чего стоят российские гиперзвуковые ракетные комплексы. Инновации в обороне - тренд этого форума. Повсюду беспилотники и технологии искусственного интеллекта. Современное оружие само может следить за целью и определять потенциальную угрозу.

Впервые одна из экспозиций форума полностью посвящена Арктике, северный регион - зона российских интересов. И сегодня же президент дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота сразу на трех верфях в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. В церемонии закладки корветов в Комсомольске-на-Амуре принял участие врио губернатора региона Михаил Дегтярев. По словам президента, судостроительным предприятиям и дальше предстоит серьёзная работа по реализации гособоронзаказа.

"Особо отмечу, что на все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии. Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот", - заявил Путин.

Свои результаты на выставке показывают и сравнительно недавно созданные научные роты Военного инновационного технополиса "ЭРА". Вот он молодой и смелый взгляд в будущее.

Это одна из разработок научных рот Министерства обороны - перспективный образец легкого военного электромобиля. Пока это концепт-кар, который впервые показан широкой публике. Но кто знает - ведь с развитием электротранспорта вполне возможно, что такие аппараты появятся на вооружении российской армии. Электрокар способен проехать 120 километров по бездорожью. Это может понадобиться для разведки - с платформы над багажником взлетает беспилотник.

Посмотреть, как воспитывают перспективную молодежь, президент отправился вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. Владимир Путин посетил учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Здесь, среди прочего, даже учат прыгать с парашютом или управлять тяжёлой техникой на тренажерах. Осмотрел глава государства жилой корпус и спортивную площадку. Мэр Москвы рассказал: в центре обучение проходят и молодые люди, и девушки.

Ещё одним событием сегодняшнего дня стало начало международных армейских игр, участие в них принимают более пяти тысяч военных из 44 стран мира.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram