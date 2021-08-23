Путин и Лукашенко обсудили подготовку к маневрам

Поговорили и о подготовке спецслужб

Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону проблемы Союзного государства и подготовку к учениям. Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились продолжить разговор еще утром 23 августа, когда лидеры беседовали на саммите ОДКБ.

В телефонном разговоре Путин и Лукашенко обсудили экономическую составляющую взаимоотношений, союзные программы, которые, как подчеркивают в Москве и Минске, на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время, ссылается агентство БелТА на близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

Российский и белорусский лидеры обсудили ситуацию на границах Белоруссии с НАТО, а также предстоящие учения армий двух стран "Запад-2021". Путин и Лукашенко затронули и тему сотрудничества в области подготовки кадров военных и спецслужб.

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