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Облитого зеленкой Порошенко увезла киевская полиция (видео)

17:50
  • вторник
  • 24 августа 2021

На экс-президента напали в центре украинской столицы

Участие в "Марше защитников Украины", который устроили участники военной операции в Донбассе, окончилось неприятностью для бывшего президента Незалежной. Петра Порошенко облили зеленкой прямо в центре Киева.
Порошенко вступил в заочную полемику с Путиным

"Порошенко облили зеленкой возле входа в метро Крещатик, когда тот направлялся к кабмину", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал издания "Страна.UA".

Опубликовано и видео. На кадрах видно, что лицо и одежда экс-президента испачканы зеленкой. Подоспевшая полиция усадила Порошенко в автомобиль и увезла в неизвестном направлении. Супруга политика, Мария Порошенко, сопровождать мужа не пожелала.

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