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Путин заявил о недопустимости принуждения к вакцинации

18:47
  • вторник
  • 24 августа 2021

Надо уметь убеждать людей

В необходимости прививок от коронавируса людей надо убеждать. Принуждение к вакцинации недопустимо, заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что победить опасную болезнь можно только вместе.
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"Главное оружие против распространения вируса - это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу", - заявил Путин, выступая на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

Президент подчеркнул, что и убеждать надо уважительно. Разъяснять, что вакцинация нужна для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, а также защитить своих близких. Путин добавил, что страна гордится своими медиками и медицинским сообществом: врачами, фельдшерами, медсестрами, передает ТАСС.

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