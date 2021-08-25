Доступность и качество: Путин обсудил проблемы образования

От учебы "для галочки" мало толку, заявил президент

Российскую систему образования нужно модернизировать. В среду об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию этой сферы. Президент обратил внимание на важность соблюдения базового принципа отечественного образования - его доступности для каждого ребенка. Перед заседанием президент провел онлайн-встречу с преподавателями, студентами и учениками школ. Они поделились с главой государства своим видением того, что можно сделать.

За неделю до 1 сентября - большой разговор о школьном образовании. Воспитание и просвещение детей - важнейший процесс, влияющий на развитие не только каждого человека в отдельности - всего общества, страны в целом, подчеркивает Владимир Путин на заседании Госсовета.

"Без современного качественного доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития. Должен, безусловно, соблюдаться базовый принцип системы российского образования - это справедливость, то есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями, причем независимо от того, где он живет - в городе или деревне, в Москве или любом другом регионе страны", - заявил Путин.

От учебы, что называется, "для галочки" мало толку, уверен президент. Важно заряжать детей эмоциями, любовью к предметам, учитывая в том числе и культурное многообразие регионов. Для этого систему образования нужно модернизировать. И касается это, в первую очередь, вопроса оплаты труда учителей.

"За последние годы средние зарплаты учителей подросли, особенно в регионах с сильными экономическими и бюджетными потенциалами. Но вместе с тем мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые, возросшие требования к профессии, к квалификации учителя, а значит необходимо работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе", - отметил Путин.

Работы впереди много. В частности, уже в этом году, напоминает Путин, все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Президент также поддерживает идею включить систему мультимедийных парков, посвященных истории России, в нацпроект "Образование", в рамках которого успешно реализуются масштабнейшие проекты. Такие, как строительство новых и ремонт старых школ.

К проектированию новых зданий и организации учебного процесса решено активнее привлекать педагогов, учеников и родителей. К их мнению важно прислушиваться. Накануне в рамках подготовки к заседанию Госсовета, чтобы была прямая связь с теми, кого эта тема касается, состоялся круглый стол с участием педагогов и школьников. А сегодня Владимир Путин уже лично общался с ними, причем даже с самыми маленькими.

Лев Афеногенов: Я посовещался с родителями и у меня появилась идея: родители, у которых есть санитарные книжки, будут приходить в школу и смотреть за качеством и приготовлением блюд.

Путин: Мы с тобой, Лева, единомышленники, потому что я тоже считаю, что родители имеют право и должны принимать участие в том, что на школьной кухне происходит.

Другое предложение, поддержанное Владимиром Путиным, создать интернет-платформу психологической помощи школьникам. Президент отмечает: Россия в этой сфере пока отстает от других стран, и нужно ситуацию исправлять.

"Современный мир насыщен информацией, информационный фон бывает очень сложным, особенно для детей. Конечно, поддержка специалистов крайне востребована, причем это касается и совсем маленьких детей, и взрослых даже", - заявил Путин.

Обсудили и работу детских летних лагерей. Их безосновательное перепрофилирование недопустимо, убежден Владимир Путин. На связи - воспитатель из "Артека". Рассказывает, что детям очень нравится церемония поднятия российского флага. Предлагает сделать это школьной традицией, частью воспитательного процесса. Владимир Путин идею поддержал.

Ещё одно новшество - уже в текущем году в 10 регионах - пока в качестве эксперимента - появятся 1200 специальных советников по воспитанию. Впрочем, ключевую роль здесь все равно играет учитель. Он и педагог, и наставник, и верный товарищ.

Молодым педагогам нужно еще больше помогать на старте карьеры, продолжает президент. Создавать вдохновляющий образ человека и профессионала в кино и на телевидении. Например, конкурс "Учитель года" можно превратить в увлекательное шоу, за которым следят миллионы, уверен Путин. Все это важно, ведь школьное образование во многом объединяет страну, делает россиян единым народом. И то, в каких условиях работают учителя, как развиваются учебные заведения, важный показатель эффективности руководителей всех уровней.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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