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"Мы не останавливаем ни одну программу": Собянин рассказал о развитии Москвы

22:23
  • среда
  • 25 августа 2021

Мэр столицы дал интервью корреспонденту "ТВ Центра"

О строительстве новых учебных и дошкольных учреждений в разных районах Москвы, совершенствовании столичной системы образования Сергей Собянин подробно рассказал в интервью нашему политическому обозревателю Екатерине Выскребенцевой. Важным звеном в этой работе глава города назвал расширение возможностей Московской электронной школы, открытие медиаклассов в системе профориентации. Речь также зашла о развитии столичного транспортного узла, предстоящем в ближайшие месяцы открытии новых станций метро и дальнейших планах метростроителей.
Собянин: В Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ

Екатерина Выскребенцева: Сергей Семенович, добрый день! Мы сейчас находимся в одной из столичных школ. Поэтому мой первый вопрос о развитии системы школьного образования в Москве. Какие главные задачи сейчас стоят перед городом в этой сфере?

Сергей Собянин: Помимо общих задач развития образования, необходимо обеспечить доступную инфраструктуру, доступными местами в детских садах, школах. И, по большому счету, в Москве большинстве районов ситуация хорошая. Более того, мы в 110 районах Москвы увеличим доступность для детей от 2 лет 2 месяцев. То есть нижнюю планку по возрасту уменьшаем.

Тем не менее не все районы благополучные, особенно в Новой Москве очень много микрорайонов с дефицитом школьных мест, детских дошкольных учреждений. Поэтому, конечно, усилия направлены на все дефицитные районы, такие как Щербинка, Коммунарка. Троицк, Новомосковск и так далее. Только в Новой Москве в этом году будет построено порядка 25 объектов. В целом по городу мы построим больше 40. Ну и каждый год будем вводить по 40-50 объектов, чтобы дефицит этот убрать.

Помимо этого, и дальше требуется наращивать усилия по качеству образования, с учетом все-таки пандемии. Чтобы мы ни говорили, она, так или иначе, сказалась на качестве образования. Потому что несколько месяцев ребята в прошлом году были на дистанционном обучении. Надеюсь, что в этом году ситуация будет лучше, во-первых. Во-вторых, конечно, надо развивать Московскую электронную школу, которая была спасением во время пандемии. Ну а сегодня, даже в режиме очного образования, это серьезный ресурс, который позволяет учителям проще и качественнее готовиться к урокам. А учащимся усваивать предмет. МЭШ интегрируется с лучшими образовательными платформами, которые созданы в нашей стране. Они становятся доступными и для учителей, и для лабораторий и так далее.

Ну и, конечно, оснащение хорошим оборудованием, информационным оборудованием, развитие предпрофессиональных классов. Впервые в этом году открывается целая серия медиа-классов. Где молодые люди, школьники, будут обучаться креативным направлениям, профессиям. IT-классы, достаточно много, несколько десятков сразу заработают в этом году. Это тоже хорошее направление.

Предпринимательская деятельность - тоже очень важное, современное направление. То есть московская школа старается идти в ногу со временем.

— Подобные новые школьные комплексы – это всегда востребованный объект, независимо от района. Вместе с тем, при планировании развития районов должны учитываться и многие другие потребности жителей. Как строится эта работа?

— Конечно, каждый район должен развиваться гармонично. Где-то не хватает школ, где-то детских садов, где-то поликлиники. Где-то не хватает физкультурно-оздоровительных комплексов, детских площадок, скверов, парков. Поэтому мы на район должны смотреть как на такой единый организм и смотреть, где мы должны эти объекты, в каком количестве, в каком месте строить. И одновременно стараться сделать так, чтобы район был комплексно обустроен.

Здесь в Щербинке одновременно со школой построена поликлиника детско-взрослая, которая готовится к запуску. Строится ФОК. Планируем большие объекты по благоустройству. То есть, даже, казалось бы, такой удаленный район Москвы, город, который когда-то был в Московской области, стараемся обустроить так, чтобы он соответствовал стандартам Москвы.

Конечно, и другие районы должны быть качественные и комплексно обустроенные. Программа "Мой район" предполагает не только благоустройство дворов, но и создание социальной инфраструктуры.

 — Сегодня одна из главных задач для Москвы – это развитие транспортной инфраструктуры. Собственно, вы об этом упомянули – этот аспект является ключевым и при планировании развития районов. Московский транспортный узел – большой проект для города. Как он развивается? Какие заделы на предстоящие годы?

— Москва и страна переживают сложный период с точки зрения экономики. Но, тем не менее, Москва преодолела основные вызовы, достаточно неплохо идет наполнение бюджета. Возможно, что даже мы в этом году уже остановимся на тех 115 миллиардах, которые мы заимствовали, и прекратим заимствования в этом году. И одновременно, конечно, мы не останавливаем ни одну программу. Тем более такую программу, как развитие транспорта. В этом году будет построено больше 80 километров дорог. Включая развязки, эстакады, тоннели. Больше 10 линий метро, одновременно будут введены участки БКС Западный, Юго-Западный, Южный участок. Продолжает обустраиваться Московский Центральный диаметр. То есть вся транспортная программа идет полным ходом. На пределе возможностей строителей. Понятно, конечно, потому что транспорт всегда будет в большом городе на первом месте. И решение этих проблем будет из самых главных.

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