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Россиянин с мачете устроил погром в магазине (видео)

11:51
  • четверг
  • 26 августа 2021

Он попытался разрубить кассу

В Пермском крае неадекватный мужчина с мачете ворвался в магазин "Пятерочка" и принялся крушить все вокруг.

Инцидент произошел 23 августа в одном из супермаркетов сети на улице Чайковского. По словам местных жителей, мужчину разозлила просьба надеть маску. Он схватил мачете, несколько раз ударил по стойке кассы, затем ударил по плитке и вышел из магазина.

Региональная полиция начала проверку, передает РИА Новости. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности.

"Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку", - сообщили в МВД.

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