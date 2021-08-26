Число пострадавших от взрывов на юге Казахстана выросло до 60

Горит склад боеприпасов

Возросло число пострадавших в результате взрывов на территории воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана. По данным пресс-службы администрации региона, госпитализированы с ранениями 60 человек.

"В городскую больницу N1 города Тараз с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

О возгорании на складе боеприпасов инженерно-саперной бригады министерства обороны в Жамбылской области стало известно в 19:10 по местному времени. По тревоге поднят весь личный состав департамента полиции области - 300 человек, а также личный состав воинской части - 500 человек. Население расположенных рядом со складом домов эвакуируют, передает "Интерфакс".

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