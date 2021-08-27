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Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

08:27
  • пятница
  • 27 августа 2021

А также увеличила число рейсов на курорты Египета

Россия с этого дня возобновила авиасообщение ещё с тремя странами, которое было приостановлено из-за пандемии. Это Доминикана, Чехия и Южная Корея.

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Кроме того, увеличится число регулярных рейсов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан, а ещё на курорты Египета - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Так, из Москвы будет 15 рейсов в неделю на каждом направлении. Разрешены полёты также из 41 регионального аэропорта России. 

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