Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

А также увеличила число рейсов на курорты Египета

Россия с этого дня возобновила авиасообщение ещё с тремя странами, которое было приостановлено из-за пандемии. Это Доминикана, Чехия и Южная Корея.

Кроме того, увеличится число регулярных рейсов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан, а ещё на курорты Египета - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Так, из Москвы будет 15 рейсов в неделю на каждом направлении. Разрешены полёты также из 41 регионального аэропорта России.

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