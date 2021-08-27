Возросло число погибших при ЧП в воинской части в Казахстане

Еще одной жертвой стал начальник пожарной команды

Жертвами пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана стали по меньшей мере пять человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

"Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар", - сказано в сообщении.

Прежде поступала информация о четырех погибших.

Жертвой трагедии, добавили в ведомстве, стал начальник пожарной команды, старшина контрактной службы 1992 года рождения. "После взрыва погиб на месте происшествия", - уточнили в Минобороны.

Ранее стало известно о возгорании на складе боеприпасов инженерно-саперной бригады Министерства обороны в Жамбылской области. Пострадали 90 человек.

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