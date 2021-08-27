ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возросло число погибших при ЧП в воинской части в Казахстане

09:14
  • пятница
  • 27 августа 2021

Еще одной жертвой стал начальник пожарной команды

Жертвами пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана стали по меньшей мере пять человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.
В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

"Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар", - сказано в сообщении.

Прежде поступала информация о четырех погибших.

Жертвой трагедии, добавили в ведомстве, стал начальник пожарной команды, старшина контрактной службы 1992 года рождения. "После взрыва погиб на месте происшествия", - уточнили в Минобороны.

Ранее стало известно о возгорании на складе боеприпасов инженерно-саперной бригады Министерства обороны в Жамбылской области. Пострадали 90 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ЧП в воинской части в Казахстане
ЧП в воинской части в Казахстане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.