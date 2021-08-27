Таиланд разрешил привитым "Спутником V" приезжать на Пхукет без карантина

Теперь не нужно выжидать две недели

Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной "Спутник V" въезжать на острова Пхукет и Самуи без соблюдения 14-дневного карантина.

Об этом РИА Новости заявил российский генконсул Владимир Соснов. Решение принято в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс".

Чтобы приехать в Таиланд по вышеуказанным программам, нужно обратиться в посольство страны в Москве и получить разрешение на въезд.

"Подавать документы на его получение можно уже с сегодняшнего дня", - уточнил Соснов.

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