Таиланд разрешил привитым "Спутником V" приезжать на Пхукет без карантина

Теперь не нужно выжидать две недели
Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной "Спутник V" въезжать на острова Пхукет и Самуи без соблюдения 14-дневного карантина.
Об этом РИА Новости заявил российский генконсул Владимир Соснов. Решение принято в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс".
Чтобы приехать в Таиланд по вышеуказанным программам, нужно обратиться в посольство страны в Москве и получить разрешение на въезд.
"Подавать документы на его получение можно уже с сегодняшнего дня", - уточнил Соснов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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