Путин обсудил с Пашиняном нагорно-карабахский конфликт

Об этом сообщили в Кремле

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили по телефону Владимир Путин и Никол Пашинян. Президент России и премьер-министр Армении в беседе затронули актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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