Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Инцидент имел место в четверг

Министерство обороны Азербайджана заявило, что их позиции были обстреляны армянскими войсками. Произошло это 26 августа в 21:20 по Москве.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Уточняется, что Азербайджан подавил противника ответным огнем. Данных о погибших нет.

Минобороны сообщает, что контролирует оперативную обстановку на этом направлении.

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