Армения подсчитала потери в Нагорном Карабахе

Обострение произошло 27 сентября 2020 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе представления нового состава правительства во вторник рассказал о потерях его страны за время военного конфликта в Нагорном Карабахе.

"Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается неизвестна, часть пленных еще не вернулась на родину", - приводит слова политика ТАСС.

Обострение вокруг Нагорного Карабаха произошло 27 сентября 2020 года, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы, Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку.

Новое ухудшение обстановки было зафиксировано 12 мая 2021 года. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

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