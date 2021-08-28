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Китай назвал доклад разведки США о коронавирусе научно неубедительным

10:40
  • суббота
  • 28 августа 2021

Что говорится в докладе?

Разведка США опубликовала рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса. Это короткие выдержки, а сам документ уже представили Джо Байдену. На подготовку ушло 90 дней. Но к чёткому выводу о происхождении COVID-19 авторы не смогли прийти, сообщает "ТВ Центр".
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В заявлении Байдена, которое распространил Белый дом, указано, что ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, однако Пекин продолжает скрывать её.

В докладе говорится, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. И, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии. А власти КНР не знали о COVID-19 до начала вспышки. Одна из гипотез - естественный контакт с инфицированным животным, а вторая - инцидент, возникший в лаборатории.

Посольство Китая в Вашингтоне уже отреагировало на доклад, назвав его научно неубедительным. Пекин считает, что исследованием этого вопроса должны заниматься учёные, а не американские спецслужбы.

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