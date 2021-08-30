Байдена вывели из себя вопросом об Афганистане

Президент США не сдержал эмоций

Число жертв ракетного удара Вооружённых сил США по Кабулу возросло до 12 человек. Семеро из них - дети. Об этом сообщает "Аль-Джазира". Атака американского беспилотника стала ответом на обстрел аэропорта со стороны талибов. Боевики заявляют, что уже скоро установят полный контроль над воздушной гаванью страны, где продолжается эвакуация военных.

Взрывы в аэропорту Кабула теперь слышны практически ежедневно. Очередную атаку на воздушную гавань афганской столицы боевики запрещенного в России "Исламского государства" устроили в понедельник утром. Очевидцы сообщают, что было выпущено не менее пяти ракет. Небо над аэропортом затянуто густым дымом.

В Госдепартаменте заявили, что президент США оповещен о новом ударе террористов. Накануне Джо Байден посетил авиабазу в Дувре, куда доставили тела погибших в Афганистане военных. Там же присутствовали их родственники. Задавать главе Белого дома жесткие вопросы у них просто не было сил. За них это сделали журналисты - в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям. В штате Луизиана сейчас бушует ураган. Говорить Байден собирался только об этом и страшно разозлился, когда его спросили про Афганистан.

Байден уже практически покинул зал, но потом все-таки вернулся. Видимо, в последний момент понял: критики сейчас и так слишком много, чтобы раздувать новый скандал с прессой.

"Мы с Джилл только что вернулись с военной авиабазы в Дувре, в штате, откуда я родом. Мы встретились с семьями 13 героев, погибших в Афганистане, выполняя свой долг. И когда мы молимся, чтобы в Луизиане все было в порядке, давайте также будем молиться за них", - сказал Байден.

И ни слова об обстановке в стране, которую через 20 лет пребывания там Вашингтон фактически бросил на произвол судьбы. После первого теракта в Кабуле Байден пообещал отомстить. И американские беспилотники ударили по предполагаемым целям террористов. Вот только целились по автомобилю со взрывчаткой, а попали ещё и в жилой дом, погибли 10 человек, в том числе дети.

Появились и новые подробности того, что происходило в аэропорту Кабула 26 августа. Жертвами терактов стали уже почти 200 человек. И, как теперь выясняется, люди пострадали не только от взрыва.

Вывод своих войск, как и эвакуацию граждан, США должны завершить через сутки. Но уже сейчас ясно, что сделать это не получится. И как будет развиваться ситуация, предсказать никто не решается. Афганистан снова стал горячей точкой на долгие годы.

На этом фоне требования отставки Джо Байдена звучат уже каждый день и не только из стана республиканцев, но и от его однопартийцев-демократов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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