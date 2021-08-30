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Ковид-диссиденты устроили массовые акции в Европе

12:13
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Митинги прошли в Греции и Германии

Санитарные правила, введённые в школах из-за пандемии, будут действовать до конца учебного года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
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Между тем Европу захлестнула волна беспорядков. В Греции митинг противников обязательной вакцинации завершился столкновениями с полицией. На центральной площади Афин собрались свыше семи с половиной тысяч человек. Причём большинство из них были без масок, сообщает "ТВ Центр".

Но плакатов и лозунгов протестующим оказалось недостаточно. Они стали закидывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водомёты. Задержаны около полусотни человек.

Аналогичная акция ковид-диссидентов прошла в Берлине, несмотря на запреты властей. Там в участки отправили почти 80 человек.

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