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Губернатор Тверской области взял на контроль ЧП со взрывом газа

22:14
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Жильцам дома окажут всю необходимую помощь

Жильцам дома в городе Красный холм, где взорвался газ, будет оказана вся возможная помощь. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени за пострадавшими вылетел санитарный вертолет, который доставит пациентов в областную клиническую больницу.
Три десятка человек эвакуированы после взрыва газа в Симферополе

Как ранее сообщалось, взрыв прогремел в 19.45, в негазифицированном 12-квартирном жилом доме в  городе Красный холм Тверской области. В экстренных службах заявили о взрыве газовоздушной смеси.  Обрушилась часть внешней стены, выбиты стекла, эвакуированы десять человек.

На месте происшествия работает комиссия во главе с начальником областного ГУ МЧС. Глава региона провел рабочее совещание и дал необходимые поручения. В частности, перед руководством поставлена задача оказать помощь жильцам дома, предоставить нуждающимся временное жилье, передает РИА Новости.

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