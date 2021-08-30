Губернатор Тверской области взял на контроль ЧП со взрывом газа

Жильцам дома окажут всю необходимую помощь

Жильцам дома в городе Красный холм, где взорвался газ, будет оказана вся возможная помощь. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени за пострадавшими вылетел санитарный вертолет, который доставит пациентов в областную клиническую больницу.

Как ранее сообщалось, взрыв прогремел в 19.45, в негазифицированном 12-квартирном жилом доме в городе Красный холм Тверской области. В экстренных службах заявили о взрыве газовоздушной смеси. Обрушилась часть внешней стены, выбиты стекла, эвакуированы десять человек.

На месте происшествия работает комиссия во главе с начальником областного ГУ МЧС. Глава региона провел рабочее совещание и дал необходимые поручения. В частности, перед руководством поставлена задача оказать помощь жильцам дома, предоставить нуждающимся временное жилье, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram