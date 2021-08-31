Эксперт: Афганистан стал "политическим землетрясением" для США

По мнению Вениамина Попова, это позор Америки

Какие изменения ждут американскую политику в связи с провалом в этом государстве? Чем обернётся приход к власти запрещённого в нашей стране "Талибана" для остального мира? И как происходящее затронет Россию?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил аналитик Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов.

"Афганистан – политическое землетрясение не только для США. Но и для всего западного мира. Такой суровой критики Байден со стороны своих сторонников не подвергался никогда. Это действительно позор Америки, бесславная страница. 20 лет они там были – и чего добились?" - сказал Попов.

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