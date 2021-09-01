Подростки пытались обворовать часовню в Севастополе (видео)

Полиция начала проверку

В Севастополе двое подростков попытались забрать пожертвования в часовне Михаила Архангела.

Часовня находится на территории на территории музейного мемориального комплекса защитникам города "35-я Береговая батарея". На распространившемся в социальных сетях видео можно заметить, как мальчики 10-11 лет зашли в храм и сделали вид, будто поставили свечи. Затем они вышли, а когда в помещении никого не осталось, вернулись, надели на лица маски и начали трясти урны с пожертвованиями.

Удалось ли им похитить деньги, неизвестно. Полиция начала проверку, пишет "Интерфакс".

В свою очередь замдиректора музея Татьяна Уманская сообщила, что не будет обращаться в правоохранительные органы.

"Стыд, позор. Я не думаю, что эти пацаны будут извиняться. Но, может, кому-нибудь это всё-таки будет уроком <…> Мы решили, что мы не будем никуда обращаться", - сообщила она в беседе с изданием "Подъем".

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