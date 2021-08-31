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Смоленскому губернатору провели сложнейшие операции на ноге

13:52
  • вторник
  • 31 августа 2021

Глава региона неудачно сыграл в баскетбол

Губернатор Смоленской области Алексей Островский получил сломал правую ногу во время игры в баскетбол.

Травма очень серьезная. Островский получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав.

"Это наихудшая ситуация, которая только могла быть при переломе ноги", - сказали в пресс-службе администрации Смоленской области.

Главе региона уже провели две операции, предстоит третья, передает ТАСС. Сейчас обязанности губернатора выполняет заместитель Островского Юрий Свириденков.

По словам самого Островского, во время матча он "неудачно приземлился ногой на мяч", сообщает информагентство "О чем говорит Смоленск".

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