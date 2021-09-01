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Неизвестные открыли стрельбу в школе города Уинстон-Салем

21:37
  • среда
  • 01 сентября 2021

Данных о жертвах и пострадавших пока нет

Полиция Уинстон-Салема оцепила территорию школы Mount Tabor после сообщений о стрельбе. Учебное заведение закрыто, родителей просят подождать детей в ближайшем торговом центре. Об инциденте в штате Северная Каролина сообщили в Twitter-аккаунте местной полиции.
Стрельба и поджоги в штате Вашингтон: есть жертвы

"Мы активно расследуем случившееся и поделимся подтвержденной информацией, когда она станет доступна", — подчеркивают стражи порядка.

Шериф в беседе с журналистами сообщил, что злоумышленника, открывшего стрельбу, разыскивают. По последним данным, один из учеников ранен, о других пострадавших не сообщается. Власти города попросили родителей школьников воздержаться от поездок в школу. Прилегающая к заведению территория объявлена бесполетной зоной для дронов.

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