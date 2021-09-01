Байден рассказал Зеленскому, как мечтает вернуться на Украину

Президент США пообещал поговорить об энергетике и "российской угрозе"

Джо Байден очень хочет вновь посетить Украину. Президент США признался в этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, с которым встретился в Белом доме. Байден, как выяснилось, сохранил приятные воспоминания о своем предыдущем визите в Незалежную.

Президент США заявил украинскому коллеге, что Вашингтон сохраняет приверженность суверенитету Украины - на фоне "исходящей от России угрозы". Также Байден пообещал обсудить с Зеленским диверсификацию энергетического сектора Украины и поддержку Вашингтоном украинских реформ, передает ТАСС.

Зеленский, в свою очередь, сообщил Байдену, что передал его команде некий список "пленных украинцев". Он попросил американского лидера помочь в их освобождении.

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