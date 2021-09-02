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В Мадриде из-за наводнений нарушена работа метро

09:01
  • четверг
  • 02 сентября 2021

В стране - рекордные осадки

Небывалые наводнения отмечены на востоке Испании. После рекордных осадков под воду ушли целые города в провинциях Кастельона и Таррагона, сообщает "ТВ Центр".
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Бурные потоки уносили автомобили, по некоторым дорогам и сейчас проехать невозможно, нарушено движение поездов. Большая вода пришла в дома. Более 10 тысяч человек остались без электричества.

В зону непогоды попала и столица страны. В Мадриде закрыты участки нескольких линий метро, поезда пригородного сообщения ходят с повышенными интервалами. На большей части территории Испании сейчас введён повышенный уровень опасности. Полиция призывает жителей оставаться дома.

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