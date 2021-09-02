Не верили даже друзья: что известно о болезни Заворотнюк и как она чувствует себя сейчас

Информации о состоянии актрисы нет почти никакой

Чужие здесь не ходят, а свои скупы на слова. Охрана проверяет каждую машину. Попасть на территорию закрытого элитного посёлка - задача не из лёгких. Чугунный забор скрывает маскировку, у входа резные цифры. В этом большом белом доме третий год борется с тяжёлой болезнью самая любимая няня страны - Анастасия Заворотнюк. О чём шепчутся соседи и почему здесь такие меры предосторожности? Правда ли, что актриса пошла на поправку? Подробнее - в нашем тексте.

В этом году Анастасии Заворотнюк исполнилось 50. На круглую дату в подмосковном особняке устроили тихий домашний праздник. Продукты родственники закупали на местном рынке. Продавцы справлялись о здоровье Насти, но её мать сказала, как отрезала.

"Она сказала: "Пожалуйста, не задавайте этот вопрос. Если так, я больше не приду". И мы в своих рамках", - рассказывает продавщица Сусанна.

Кажется, ещё совсем недавно Настя сама приходила сюда за фруктами для свежевыжатого сока, а прошло уже два года.

"Она часто, в неделю один раз точно была, то с сыном, то с мужем часто приходили. Мама и сейчас идёт постоянно с сыном, а она уже давно, наверное, полтора-два года", - говорит Сусанна.

Армения, Ереван. Анастасия Заворотнюк открывает ювелирный бутик. Лимузины, бриллианты - и грусть в глазах специально приглашённой звезды. В Армении она купила нательный крестик и с тех пор больше не появлялась на публике.

"Мы живём какими-то слухами, домыслами. Непонятно, что происходит с Анастасией. Я себе накрутила вообще непонятно что. Я уже даже не понимаю, среди живых ли Анастасия, где она, как она", - сокрушается певица Виктория Пьер-Мари.

Верить слухам о том, что Заворотнюк серьёзно больна, до последнего отказывались её друзья и коллеги.

"Я не поверила сначала. Думаю, СМИ врут как всегда. Может быть, всё это не так страшно. И вдруг я поняла, что болезнь-то очень серьёзная. Но она родила ребёнка от Чернышёва, и они очень достойно всей семьёй сражаются сейчас с этой болезнью", - говорит актриса Наталья Бондарчук.

В хлёстких и страшных заголовках Анастасию Заворотнюк успели погрузить в кому, похоронить, воскресить и заподозрить в обмане. Родне актрисы даже пришлось завести специальный аккаунт, в котором они попросили оставить семью в покое. В прежде гостеприимный дом теперь не пускают даже близких друзей. Молчание хоть и золото, но отсутствие новостей о здоровье Заворотнюк лишь порождает новые слухи.

"Нет, к сожалению, неизвестно, но слава Богу, что она жива. Информации никакой нет, поэтому мне вам нечего сказать", -говорит Александр Олешко.

Что же на самом деле происходит в семье Анастасии Заворотнюк, с какой болезнью борется актриса и неужели у неё есть многомиллионные долги?

Много лет она искала себя в театре и кино, но, как часто водится в актёрской среде, всё решил случай. Заворотнюк пришла на пробы в сериал, даже не зная его названия. О страстях, царящих в доме продюсера Шаталина, вся страна узнала в середине нулевых.

"Пошли на риск: взяли актрису Настю Заворотнюк, которая тогда была неизвестна. И к ней в пару поставили Сергея Жигунова, естественно, звезду, которую любили все женщины. Таким образом, сыграли опять-таки на правильном психологическом подходе", - объясняет продюсер Ирина Глебова.

Домохозяйки восхищались Жигуновым, а их мужья засматривались на Заворотнюк. Адаптация американского сериала про няню в один миг превратила малоизвестную актрису в суперзвезду.

"Она действительно словила хайп на этой вашей "Прекрасной няне", где она сыграла очень неплохо. Почему она так сыграла? Потому что она такая и есть. Она смогла сыграть саму себя", - говорит журналист Андрей Князев.

После оглушительного успеха сериала прекрасная няня стала нарасхват. Ради съёмок ей пришлось отказаться от работы в театре.

"Но тут у Насти такая бурная личная жизнь, дети, дом, семья. И, конечно же, совмещать её шоу-деятельность с театром, со съёмками, наверное, было сложно", - говорит народный артист, бывший преподаватель Заворотнюк Авангард Леонтьев.

Два неудачных брака, слухи о многочисленных романах, и только один человек смог по-настоящему растопить лёд в её сердце. Фигурист Пётр Чернышёв стал главным мужчиной в жизни Анастасии Заворотнюк, но сегодня и он хранит молчание.

Она исчезла из соцсетей и перестала появляться на светских тусовках сразу после рождения дочери. В газетах стали писать, что у актрисы рак мозга. Родне то и дело приходится опровергать сообщения о коме, потере памяти или параличе.

"Судя по тому, что доходит до меня, я чувствую, что ситуация всё-таки развивается позитивно", - говорит актер Юрий Кочетков.

За всё время болезни её семья ни разу не объявила о сборе средств на лечение, хотя в Сети то и дело появляются слухи о том, что с финансами у Заворотнюк проблемы, и якобы начались они ещё до её исчезновения.

"У неё нет той степени болезни, о какой о ней говорят. И одна из причин - это действительно, на мой взгляд, огромные долги, которые у неё появились благодаря, может быть, расточительности её", - рассуждает журналист Андрей Князев.

Муж Заворотнюк Пётр Чернышёв продолжает гастролировать и выступать в ледовых шоу - актрисе требуются дорогостоящие лекарства. А её старшая дочь Аня в своём микроблоге впервые рассказала о том, что, с тех пор как заболела мама, её саму мучают депрессия, тревога и панические атаки. То, что актёрам помогает в кино и на сцене, в обычной жизни порой съедает нас изнутри.

"Сильная сторона Насти Заворотнюк - эмоциональность. У неё легковозбудимая нервная система и близкие слёзы", - говорит Авангард Леонтьев.

Мы желаем здоровья Анастасии Заворотнюк, а её родственникам - сил и терпения.

По материалам программы "Хватит слухов!"

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