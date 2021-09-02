Девять человек погибли в результате наводнения в Нью-Йорке

На город обрушился ураган "Ида"

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Нью-Йорке: на город обрушился циклон "Ида". Ураган, хоть и ослабевший, натворил бед: затоплено метро, вода прорывается в квартиры и дома. По последним данным, которые привел мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, погибли девять человек.

"Мы потеряли в шторме девять человек, еще вчера в это время они были живы", - заявил де Блазио на брифинге.

В некоторых районах города вода поднялась выше пояса. Заливает дома и квартиры, пассажиры в общественном транспорте вынуждены забираться на сиденья. Власти призывают жителей Нью-Йорка оставаться дома.

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