Мощный поток воды затопил метро в Нью-Йорке (видео)

В городе введен режим ЧС

В Нью-Йорке после урагана "Ида" затопило улицы и метро.

Сложная ситуация возникла на станции "28-я улица". Работа всех остальных станций остановлена.

Вода смогла пробраться на первые этажи зданий, тысячи домов оказались обесточены.

Мэр города Билл де Блазио ввел режим ЧС. На дорогах сформировалась опасная ситуация, предупредил он в Twitter.

Ураган "Ида" обрушился на Восточное побережье США 29 августа. Жертвами непогоды уже стали шесть человек. Город Новый Орлеан оказался полностью обесточен, президент США Джо Байден объявил регионе режим чрезвычайного бедствия.

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