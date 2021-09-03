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Опубликованы уникальные документы о подготовке к Великой Отечественной войне

11:47
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Они впервые появились на одном рескурсе

76-ую годовщину окончания Второй мировой войны отмечают сегодня в России и за рубежом. Памятные мероприятия уже прошли в Китае и городах Дальнего Востока. В Хабаровске почтили память погибших героев. Военные, ветераны, школьники возложили цветы к мемориалу участникам войн. К этой дате Росархив и другие ведомства рассекретили уникальные материалы о событиях, которые предшествовали началу Великой Отечественной. Тысячи документов, фотографий и кадров кинохроники - впервые в таком количестве и на одном ресурсе.
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Это и есть те самые секретные свидетельства истории, которые теперь сможет увидеть любой желающий. Федеральное архивное агентство выложило на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина 3,5 тысячи документов о подготовке к Великой Отечественной войне.

"Этот комплекс документов охватывает 22 месяца, предшествующих началу Второй мировой войны. Многие документы на текущий момент рассекречены впервые и публикуются впервые. Для этого они специально были оцифрованы и переданы для публикации в фонд Президентской библиотеки, выступающей оператором данного проекта", - рассказал исполняющий обязанности главного технолога Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Андрей Зайцев.

По документам можно детально проследить, как нарастала агрессия фашистской Германии, что в итоге и привело к началу боевых действий. Здесь представлены протоколы совещания Гитлера о планируемой операции на Востоке, карта "Плана "Барбаросса". Особый интерес представляют международно-правовые акты. Например, мирный договор между СССР и Финляндией. Именно он оформил фактически современную границу между двумя государствами.

"Государственная граница между СССР и Финляндской республикой устанавливается по новой линии, по которой в состав территории СССР включается весь Карельский перешеек с г. Выборг (Виппури) и Выборгским заливом с островами, западное и северное побережье Ладожского озера... Более подробное описание пограничной линии будет установлено смешанной комиссией из представителей Договаривающихся Сторон, каковая комиссия должна быть образована в десятидневный срок со дня подписания настоящего Договора", - говорится в документе.

На электронном ресурсе — уникальные свидетельства. Например, посвященные замыслам Англии и Франции напасть на нашу страну. Среди архивных документов — шифротелеграммы полномочных представителей СССР, которые раскрывают внутриполитическую обстановку в Германии, Великобритании, Италии, а также в Турции, Китае и США. Первая часть документов была опубликована ещё в прошлом году и вызвала большой интерес.

Все эти уникальные документы поступили из Министерства иностранных дел, Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки и госархивов Белоруссии. Минская сторона предоставила постановления ЦК о строительстве в стране школ и поликлиник, а также разведсводки о действиях германских войск на приграничных территориях.

Александр Петров, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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