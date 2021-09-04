В Москве прошёл форум левых и патриотических сил

Обсуждались проблемы образования и экономики

Стратегия развития страны и решение острых социальных проблем, эти и другие темы обсудили в Москве. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" провела форум левых и патриотических сил, сообщает "ТВ Центр".

В центре внимания были вопросы культуры, образования, экономики. В числе инициатив партии - индексация пенсий, отмена единого государственного экзамена и повышение стипендий студентам, а также запрет микрофинансовых и коллекторских компаний.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций со всей страны.

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