В зоопарке Мадрида родились панды-близнецы

В ближайшее время их осмотрят ветеринары

Кадры из мадридского зоопарка. Там минувшей ночью на свет появились сразу два детёныша гигантской панды. Близнецы, пол которых специалисты пока не выяснили, родились с разницей в три с половиной часа, сообщает "ТВ Центр".

У новорождённых ещё нет шерсти, а потому они пока совсем не похожи на плюшевых чёрно-белых мишек. В ближайшее время детёнышей осмотрят ветеринары зоопарка, а также сотрудники Центра изучения и разведения большой панды в китайском Чэнду.

Первые четыре месяца своей жизни близнецы проведут исключительно в обществе мамы. Всё это время их не будут показывать ни журналистам, ни посетителям зоопарка.

Рождение сразу двух детёнышей панды стало большим вкладом в сохранение этого вида животных, численность которых восстанавливается благодаря международной программе разведения в неволе.

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