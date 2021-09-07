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Кадры с места убийства школьниц в Кузбассе

14:28
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Тела нашли в заброшенном доме

Следственный комитет показал кадры из заброшенного дома в Киселевске (Кемеровская область), где нашли тела двух десятилетних девочек.
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

На место трагедии правоохранителей привел подозреваемый в убийстве – 41-летний житель города Мыски.

По информации telegram-канала Mash, мать одной из школьниц была в запое и узнала о пропаже дочери только сегодня утром.

6 сентября Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой. В последний раз их видели в магазине с мужчиной, который покупал им конфеты. СМИ сообщают, что подозреваемый ранее был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера".

7 сентября девочек нашли мертвыми. Подозреваемый в убийстве задержан, он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

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