Стали известны подробности подрыва газопровода в Крыму

Новые данные обнародовали спецслужбы

За подрывом газопровода в Крыму в конце августа стояла украинская разведка. Об этом во вторник сообщили в ФСБ. Задержаны двое предполагаемых исполнителя - оба местные жители, а также посредник - участник запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа". Подозреваемые уже дали признательные показания. В числе прочего, они рассказали, что за выполнение задачи им пообещали две тысячи долларов.

Организаторы диверсии просили исполнителей удалить все переписки и не брать с собой "на дело" телефоны. Но не учли, что мужчин поймают, и на допросе они расскажут все, как было. Троих жителей Крыма задержали и арестовали 4 сентября. Посредником оказался Нариман Джелялов, заместитель председателя запрещенной в России террористической организации "Меджлис крымско-татарского народа". Привести взрывное устройство в действие согласились 32-летний Асан Ахтемов и его 25-летний родственник Азиз. За инструкциями они ездили из Крыма в Херсон. С заказчиком встречались в кафе быстрого питания. ФСБ России установило: диверсия была организована херсонским подразделением украинской разведки при участии крымско-татарского Меджлиса.

Взрывное устройство продемонстрировали уже в квартире. Замаскировали его в головку сыра. Вознаграждение для подобных дел предложили мизерное - две тысячи долларов. Соответственно бюджету нашли и исполнителей. Явно не разбирающиеся в таких вещах, они даже описать толком не могут, что же им дали в руки.

Акция была запланирована ко дню независимости Украины. Жители крымского села Перевальное остались без газа, была нарушена нормальная работа расположенных в населенном пункте предприятий, учреждений и организаций. Правда, уже на следующий день работа газопровода была восстановлена. Дилетанты, похоже, не рассчитали количество взрывчатки. Уголовное дело возбуждено по статье "Диверсия". Это от 10 до 15 лет лишения свободы. Осталось добраться до организаторов.

Имена тех, кто всё это придумал, известны. Агент главного разведуправления Украины Ягьяев-Велиулаев, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года. Его кураторы - сотрудники военной разведки Мартынюк и Зелинский. Диверсия была санкционирована на самом верху ведомства - его начальником Кириллом Будановым.

Назначенный на высокий пост и обласканный президентом Зеленским 35-летний полковник тоже не слишком удачлив. В августе российским силовикам удалось предотвратить масштабный теракт на полуострове. В район города Армянск завезли 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений Украины. Тогда в бою с диверсантами был убит сотрудник ФСБ. По данным спецслужб, его кровь на руках Кирилла Буданова.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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