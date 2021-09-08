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Последнее видео с погибшим главой МЧС Зиничевым

14:14
  • среда
  • 08 сентября 2021

Кадры сделаны менее чем за сутки до трагедии

В Сети появились кадры поездки главы МЧС Евгения Зиничева в Красноярский край в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне.

Это последнее видео, на котором запечатлен министр перед смертью. Кадры сделаны менее чем за сутки. 

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС. Президенту России Владимиру Путину уже доложили о трагедии. Глава государства выразил свои соболезнования.

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