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Спасатели извлекли тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске

22:12
  • среда
  • 08 сентября 2021

Основной версией трагедии называют утечку бытового газа

Владимир Путин обсудил с главой Подмосковья меры поддержки семей, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске. По словам Андрея Воробьёва, тем, кто получил травмы, выплатят до 500 тысяч рублей, близким погибших - по миллиону.

Жертвами трагедии стали три человека. Ещё 17 пострадали, из них двое в тяжёлом состоянии. Судьбу некоторых жильцов пока не удалось установить. Здание частично разрушено - продолжается разбор завалов.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина

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