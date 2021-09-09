Российские космонавты второй раз за неделю вышли в открытый космос

Какая у них задача?

Уже свыше четырех часов российские космонавты продолжают работать в открытом космосе. Олег Новицкий и Пётр Дубров второй раз за неделю выбрались на внешнюю поверхность МКС для интеграции модуля "Наука". При выполнении новых задач у наших специалистов возникли трудности. Их удалось решить, но это отняло больше времени, чем было запланировано. Ещё одно ЧП на станции и вовсе едва не сорвало всю операцию.

Выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС открылся в 18:10 по московскому времени, после чего Олег Новицкий и Пётр Дубров выбрались на поверхность станции, чтобы приступить к выполнению работ по интеграции нового модуля "Наука".

На планы космонавтов не повлияла даже бессонная ночь. Накануне на модуле "Звезда" сработала пожарная сигнализация. Экипаж обнаружил задымление. После нескольких часов поисков его источник так и не был найден. Трудности возникли в первые же минуты в открытом космосе. Из-за сломавшегося замка Новицкому и Дуброву пришлось вручную разматывать кабель, который нужно было подключить к модулю "Наука".

Кроме того, Петру Дуброву только со второй попытки удалось установить перекидной поручень - именно тот, с которым возникли проблемы во время предыдущего выхода 3 сентября.

Всего же космонавтам за 6 с половиной часов предстоит выполнить более 40 операций. Прошлый выход продлился более 7 с половиной часов. Новый модуль "Наука" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

"После успешной стыковки модуля "Наука" - многоцелевого лабораторного модуля - нам предстоит провести огромную работу по дооснащению этого модуля до проектной задумки. Всего нам придётся выполнить около 10 выходов в открытый космос", - рассказал Олег Новицкий.

Если сегодня космонавты быстро справятся с задачами, им предстоит ещё выполнить работы по монтажу трёх перекидных поручней на модуле "Наука", изменению ориентации блока контроля давления и осаждений и установить платформу с адаптерами. А также провести фотосъёмку внешней поверхности российского сегмента МКС.

Оксана Фомичева, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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