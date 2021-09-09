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ЕСПЧ запретил Литве высылать прибывших из Белоруссии афганцев

22:24
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Ситуация с мигрантами на подступах к ЕС продолжает накаляться

Европейский суд по правам человека временно запретил Литве высылать пятерых афганцев, которые покинули свою страну после прихода к власти запрещённого в России движения "Талибан".
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Мигранты, спасаясь от преследования на родине, прибыли в августе в Белоруссию и оттуда несколько раз пытались проникнуть в Литву. И с 5 сентября они скрываются на территории этой балтийской страны, сообщает "ТВ Центр".

На действия литовских властей, которые неоднократно выдворяли их обратно в Белоруссию, беженцы подали жалобу в ЕСПЧ. Запрет суда, выданный сегодня, действует до 29 сентября.

Ситуация с мигрантами на подступах к Евросоюзу продолжает накаляться после спешного вывода войск США и НАТО из Афганистана. Только границу Литвы и Белоруссии за последнее время уже перешли более 4 тысяч мигрантов. Беженцы стремятся попасть в страны ЕС, но там принять готовы далеко не всех желающих.

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