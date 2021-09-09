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МЧС обновило данные по пострадавшим при взрыве в Ногинске

20:41
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Обнаружены тела семи погибших

Пресс-служба главного управления МЧС по Московской области представила обновленные официальные данные о погибших и пострадавших при взрыве в жилом доме в Ногинске.
Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до семи

"В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек", - сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

ЧП произошло утром в среду. Взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. Ударная волна обрушила часть внешней стены и перекрытия. Причиной, по предварительным данным, могла стать утечка газа.

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