54 километра и 31 станция: Московскому центральному кольцу - 5 лет

Каждый день на МЦК выходит почти 500 составов

Первый юбилей в пятницу отмечает Московское центральное кольцо. Пять лет назад было запущено движение по МЦК. Современные станции, комфортабельные поезда "Ласточки" и отличная возможность экономить время в пути. Сегодня на платформах и в вагонах звучат поздравления, в кассе можно купить праздничный билет, а в субботу МЦК и вовсе будет работать бесплатно.

Обычный день, обычная теперь уже "Ласточка" отправляется на маршрут. Андрей Пронякин был первым машинистом, который проехал по МЦК. Шутит, что за пять лет существования кольца провел в кабине полных полтора года.

"Здесь вообще самые идеальные условия: есть кондиционер, подогрев пола, пневмоподвеска сидений. Здесь настолько комфортные условия, что иногда даже на машине едешь и чего-то не хватает", - рассказал машинист МЦК Андрей Пронякин.

Для пассажиров – красивые виды города, бесплатный Wi-Fi, комфортные сидения, розетки для гаджетов, места для велосипедов, колясок и маломобильных пассажиров.

Раньше, чтобы попасть из Подмосковья в столицу, приходилось добираться до вокзала и пересаживаться на метро. МЦК изменило все. Передвигаться по городу стало гораздо удобнее.

Ежедневно на кольцо выходит почти 500 составов. Сначала поезда наземного метро ходили с интервалом шесть минут в час-пик. Строительство новой инфраструктуры позволило сократить его сначала до пяти, а затем и до четырех минут.

"Это минимальный интервал попутного следования не только в России, но и во всей Европе. Дальнейший рост пассажиропотока заставляет нас уже сегодня разрабатывать системы гибридного управления пригородными поездами, которые в будущем позволят перейти на трехминутный интервал", - сообщил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

На самом деле Московское центральное кольцо появилось еще в 1908 году. Его построили для обеспечения столицы продовольствием и промышленными товарами.

Решение переориентировать грузовую дорогу в пассажирскую приняли в 2012-м. За четыре года железнодорожники реконструировали существующие пути и проложили один дополнительный, электрифицировали их, построили платформы и входные группы. Сегодня МЦК - это 54 километра в пути и 31 станция.

С появлением МЦК на 5% снизился и трафик на вылетных автомобильных магистралях. Андрей Пронякин раньше управлял и пассажирскими локомотивами, и грузовыми составами. Но больше работу менять не собирается, ведь МЦК со временем будет только развиваться, а значит самое интересное - впереди.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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