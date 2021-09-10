День города Москвы: афиша мероприятий и событий

Что точно нельзя пропустить?

В эти выходные Москва отмечает свой 874-й день рождения. В этом году от массовых гуляний пришлось отказаться. Но столица москвичей и гостей города без праздника не оставит. Премьеры, выставки, фестивали - мегаполис приготовил грандиозную программу.

Полёты не во сне, а наяву. Москва в свой день рождения впервые в истории станет столицей состязания по хай-дайвингу! В рамках фестиваля "Открытая вода" можно увидеть лучших спортсменов мира в одном из самых экстремальных состязаний из всех существующих. Прыжок в воду, с выполнением трюков – с ошеломительной высоты. Скорость в полете – 95 километров в час. Способных на это на нашей планете можно по пальцам пересчитать. И они приедут в Москву.

"Соревнования будут просто потрясающие, это я обещаю. Куча эмоций, адреналина. Высота вышки – 27 метров. Это приблизительно крыша 9-этажного здания. У спортсменов защиты никакой – только плавки. И храброе сердце", - рассказал обладатель Кубка мира и призёр чемпионата мира по хайдайвингу Артём Сильченко.

Смелые, сильные и очень талантливые. О том, какие они – москвичи – размышляют лучшие музеи столицы. По случаю Дня города в главном здании РОСИЗО откроется трогательная и очень атмосферная выставка – "Москва. Прошлое/Настоящее". Какая она – эта грань? И какие мы на самом деле? Впитавшие красоту старых переулков и дыхание мегаполиса. Ответ – в работах лучших художников и фотографов.

Глубже и пристальнее можно взглянуть на столицу в парке "Зарядье". Выставка номинантов второй Московской Арт-премии - это очень масштабный проект. Более 50 авторов покажут свои самые знаковые работы, созданные в Москве, о Москве и для Москвы. Границ не существует. Арт-объекты повсюду: и на поверхности, и под землёй. Темы – от кино и театра до литературы и архитектуры. Нужно просто смотреть, слушать и размышлять.

"Представлены небольшие фрагменты важных проектов, которые, может быть, люди не видели и сейчас смогут посмотреть на них, познакомиться. А, может, видели, и это такой хороший способ вспомнить и увидеть этот срез искусства прошлого года", - рассказала заместитель начальника отдела выставочных проектов парка "Зарядье" Ирина Осипова.

Не менее эмоциональным будет и музыкальное посвящение столице. Московская консерватория дарит парад звёзд. В честь её юбилея - а консерватории исполняется 155 лет - здесь выступят Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Николай Луганский и Владимир Юровский.

Выдающиеся музыканты признаются: Московская консерватория для них – часть судьбы. Один из самых востребованных дирижеров современности – Владимир Юровский, работая в Лондоне, Берлине, выступая с Филадельфийским оркестром или Дрезденской капеллой, с радостью возвращается именно сюда. В день юбилея. Чтобы исполнить вместе с оркестром Московской консерватории Гайдна и Прокофьева.

"Представлен, с моей точки зрения, очень интересный и необычный, в каком-то смысле, подбор сочинений, где студенты могут проявить себя с самой различной стороны и открыть для себя что-то новое", - отметил дирижёр Владимир Юровский.

Взлететь над повседневностью можно с помощью не только вечной музыки. Но и вполне осязаемых крыльев.

В День города в 55-м павильоне на ВДНХ пройдёт чемпионат беспилотников. За звание лучшего сразятся 16 команд. Студенты вузов и колледжей, ученики детских технопарков – сначала будут дроны собирать, а потом - летать. Причем, с четко поставленной задачей.

И ведь наверняка все справятся. Талантливые люди – в вечно молодом городе.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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