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В США рассекречен важный документ о терактах 11 сентября

12:19
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Ясности в произошедшее он практически не внёс

ФБР рассекретило первый документ по терактам 11 сентября. Он датирован 2016 годом. В отчёте меньше двадцати страниц, при этом многие фрагменты изъяты, сообщает "ТВ Центр".
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В нём приводятся показания информатора американской спецслужбы - бывшего сотрудника консульства Саудовской Аравии. Он общался с людьми, которые могли помогать террористам с логистикой. Оба связаны с Эр-Риядом.

Другой сотрудник, по версии ФБР, служил в разведке арабской страны. Однако, версия о причастности официальных саудовских властей к событиям 20-летней давности не получила прямого подтверждения.

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