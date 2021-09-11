В США скорбят по жертвам 11 сентября

В траурных мероприятиях примет участие президент Байден

Ровно 20 лет назад в США произошёл крупнейший теракт в мировой истории. 11 сентября 2001 года самолёты, захваченные боевиками, врезались в башни Всемирного торгового центра и в здание Пентагона. Погибли почти три тысячи человек. После атаки, США начали так называемую войну с террором. В итоге кампании в Ираке и Афганистане обернулись поражением Вашингтона.

Утро 11 сентября 2001 года. Нью-Йорк. В северную башню Всемирного торгового центра врезается Boeing авиакомпании American Airlines. Спустя несколько минут – другой самолёт таранит уже южную башню. Казавшиеся такими прочными высотки складываются будто карточные домики. Позже выяснится, что террористы-смертники угнали четыре самолёта. Еще один врежется в здание Пентагона. Четвёртый до цели не долетит и упадёт на поле в Пенсильвании.

Америка скорбит по погибшим, по почти трём тысячам человек. В Нью-Йорке днём будут объявлены три минуты молчания - по числу атак. В храмах зазвонят колокола. А на месте уничтоженных небоскрёбов семьи жертв зачитают их имена. В мероприятиях примет участие и президент Байден. Он уже вылетел на место. А до того издал указ о частичном рассекречивании архивов и обратился к нации с призывом к единению.

После 11 сентября 2001 года мы видели героизм повсюду – и там, где его можно было ожидать, и там, где нельзя было. Мы видели также подлинное чувство национального единства и стойкости, способности восстанавливаться, столкнувшись со страданиями.

В иных обстоятельствах такая речь могла бы стать политическим триумфом Байдена. Весной, объявляя вывод войск из Афганистана, он как раз привязал операцию к 20-й годовщине терактов. Если бы в Кабуле сохранилось созданное американцами правительство, Байден мог бы объявить о победе. Однако, паническое бегство мало походило на счастливый финал. Кабул захватило запрещённое в России движение Талибан. И даже планировало провести инаугурацию именно сегодня, 11 сентября, в день скорби. В последний момент мероприятие перенесли, вероятно, решив не накалять обстановку. Ведь происходящее и без того сокрушительный провал США, сообщает "ТВ Центр".

А ведь в 2001 году, когда США с союзниками по НАТО начинали в Афганистане операцию "Несокрушимая свобода", казалось, что всё будет просто. Уже через полгода после первых авиаударов американское Министерство обороны рапортовало: террористы разбиты, миссия выполнена. В Вашингтоне тогда царило настолько победное настроение, что американскую демократию решили распространить не только на Афганистан. В 2003 году, лживо обвинив Ирак в производстве оружия массового поражения, США начали операцию "Шок и трепет". Потом - трепетали уже Сомали, Йемен, Ливия, Сирия. За два десятилетия - сотни тысяч убитых мирных граждан, которым памятники не ставили.

Неоднозначности сегодняшнему трауру добавляет и заявление экс-президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что вечером выступит в качестве комментатора на боксёрском матче во Флориде. И совершенно уже непонятно, что это теперь за страна - скорбит ли она вместе с Байденом или пытается выбить из врагов дух вместе с Трампом на ринге. Америка расколота, как расколота её усилиями и добрая половина остального мира.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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